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أسترازينيكا: دواء Evusheld أثبت فعاليته في تحييد "أوميكرون"

الثلاثاء 22 مارس 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسترازينيكا: دواء Evusheld أثبت فعاليته في تحييد "أوميكرون"



وكالات / سما /

أعلنت شركة "أسترازينيكا" أن دواءها المضاد للفيروسات أثبت فعاليته في تحييد متحور "أوميكرون" من كورونا، بما في ذلك المتغير BA.2 الأحدث الذي يتسبب في ارتفاع الحالات في أوروبا وآسيا.

وأظهرت بيانات من كلية الطب بجامعة واشنطن أن دواء Evusheld الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" كان فعالا في تقليل العبء الفيروسي والالتهاب في الرئتين الناجمين عن المتغيرات BA.1 و BA.1.1 وBA.2. أجريت الدراسة على فئران مصابة بالفيروس.

وقال مايكل دياموند، أستاذ علم الأحياء وعلم الأمراض وعلم المناعة في جامعة واشنطن: "تظهر النتائج أن Evusheld كان فعالا في الحماية من العدوى في الرئتين، وهو موقع مرض خطير لكوفيد-19، عبر جميع متغيرات "أوميكرون" الفرعية التي تم اختبارها على فئران مصابة بالفيروس".

بدوره، قال جون بيريز، نائب رئيس شركة "أسترازينيكا: "تدعم النتائج أيضا Evusheld كخيار مهم محتمل للمساعدة في حماية المرضى المعرضين للخطر مثل الذين يعانون من ضعف المناعة والذين قد يواجهون نتائج سيئة إذا أصيبوا بكوفيد-19".

#شركة أسترازينيكا #أوميكرون #فيروس كورونا

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