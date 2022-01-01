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كيفية مشاركة جهات اتصال متعددة على واتس آب.. خطوات

الثلاثاء 22 مارس 2022 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية مشاركة جهات اتصال متعددة على واتس آب.. خطوات



وكالات / سما /

يعد واتس آب هو أحد أكثر منصات المراسلة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، حيث يستخدم ملايين المستخدمين المنصة المملوكة لـفيس بوك كل يوم لأغراض عديدة، ويتيح لك التطبيق الدردشة مع المستخدمين وكذلك مشاركة ملفاتك بسهولة في نافذة الدردشة.

ويتيح لك واتس آب أيضًا مشاركة جهات الاتصال في هاتفك الذكي مع مستخدمين آخرين، ولمعرفة كيفية مشاركة جهات اتصال متعددة على واتس آب من هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android أو iOS ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android أو iOS.

2- اضغط على الدردشة الفردية أو الدردشة الجماعية حيث تريد مشاركة جهات الاتصال.

3- إذا كان لديك هاتف ذكي يعمل بنظام Android ، فانقر فوق رمز مشبك الورق في مربع الرسائل. يمكن لمستخدمي Apple iPhone الضغط على أيقونة "+" أسفل الشاشة.

4- من القائمة، اضغط على الاتصال.

5- ستتمكن الآن من رؤية قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ، حدد جهات الاتصال التي تريد مشاركتها.

6- اضغط على زر الإرسال.

ويقال إن واتس آب يعمل على إعادة تصميم قد يغير طريقة مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو على النظام الأساسي، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، يجري تطوير منتقي الوسائط المعاد تصميمه لـواتس آب.

ووفقًا لقطات الشاشة التي شاركها WABetaInfo ، سيعرض واتس آب علامتي تبويب جديدتين: Recents و Gallery، ويبدو أن الهدف هو تسهيل اختيار الوسائط التي يرغبون في مشاركتها بشأن حالتهم أو مع جهات الاتصال على المستخدمين.

وستعرض علامة التبويب "الأخيرة" جميع الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF التي تمت إضافتها مؤخرًا إلى معرض الهاتف، وبينما ستعرض علامة التبويب المعرض جميع ملفات الوسائط الأخرى المخزنة في هاتفك الذكي.

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