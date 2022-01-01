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فيديو.. تعادل مثير بين خدمات رفح وشباب جباليا ،، وبيت حانون يواصل التقدم

الثلاثاء 22 مارس 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. تعادل مثير بين خدمات رفح وشباب جباليا ،، وبيت حانون يواصل التقدم



غزة / سما /

فرط خدمات رفح بفوز في متناول اليد واكتفى بالتعادل الايجابي بهدف لمثله أمام شباب جباليا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

وفي الشوط الأول تقدم معتز النحال لخدمات رفح بالهدف الأول في الدقيقة 17، لتتصاعد أحداث المباراة في الشوط الثاني بعدما أهدر النحال فرصة مضاعفة النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 76 مع تلقي المدافع مصطفى شاهين بطاقة حمراء.

واستمرت محاولات شباب جباليا لتحقيق نتيجة جيدة ليحصل الثوار على ركلة جزاء نفذها الحارس أحمد عفانة بنجاح في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

ورفع التعادل رصيد الخدمات إلى 23 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع التعادل رصيد شباب جباليا إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر. 

وفي مباراة ثانية واصل اتحاد بيت حانون نتائجه القوية بفوز جديد على الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

سجل هدفي بيت حانون محمد سلمان وعاهد أبو مراحيل، ليرفع بيت حانون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً فيما تجمد رصيد الأهلي عند 13 نقطة في المركز التاسع.

#خدمات رفح #شباب جباليا

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