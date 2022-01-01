انتصار عريض لخدمات البريج وتعادل النصيرات مع "الحوانين" في الأولى

غزة / سما /

حقق خدمات البريج فوزًا عريضًا على مضيفه التفاح (0/3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك بمدينة غزة، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري الأولى.

وسجل ثلاثية البريج، بهاء الدعالسة "هدفان" في الدقيقتين 21، و91 على الترتيب، ومحمد صقر بالدقيقة 86.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد البريج إلى 18 نقطة في المركز الثامن، وتجمد رصيد التفاح عند 5 نقاط بالترتيب 12، والأخير.

خدمات النصيرات (0) _ بيت حانون الأهلي (0)

وتعادل خدمات النصيرات "الغواصات الصفراء" مع ضيفه بيت حانون الأهلي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وفشل الفريقان في الوصول للشباك على مدار الـ90 دقيقة.

وبهذا التعادل رفع خدمات النصيرات رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وبات رصيد "الحوانين" 18 نقطة بالمركز السابع، وبفارق الأهداف أمام خدمات البريج.