خدمات البريج يقسو على غزة الرياضي في دوري السلة

غزة / سما /

حقق خدمات البريج فوزاً كبيراً على ضيفه غزة الرياضي (48/102)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل "خلف العجلة وسط البريج، في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري جوال لكرة السلة.

وجاء فوز البريج في هذه المباراة بسهولة، بعدما سيطر على جميع أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 7/27 لصالح خدمات البريج

الربع الثاني: 7/25 لصالح خدمات البريج

الربع الثالث: 13/26 لصالح خدمات البريج

الربع الرابع: 21/24 لصالح خدمات البريج

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي سائد حميد، مروان حمد، أحمد شحادة، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي محمد العالول، ميقاتي "24 ثانية" أحمد زعرب.