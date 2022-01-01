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فرانك كيسي يجتاز الكشف الطبي تمهيداً لانضمامه لبرشلونة

الثلاثاء 22 مارس 2022 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرانك كيسي يجتاز الكشف الطبي تمهيداً لانضمامه لبرشلونة



وكالات / سما /

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير بشبكة “سكاي سبورتس” عن خضوع الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط ميلان الإيطالي للكشف الطبي في برشلونة تمهيداً للانضمام للكتيبة الكتالونية عقب انتهاء الموسم.

وسينتهي عقد الدولي الإيفواري فرانك كيسي مع فريقه الحالي ميلان الصيف المقبل، وفشلت جميع محاولات النادي الإيطالي بتمديد عقده.

وفضل فرانك كيسي خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر بعدما أصبح أحد أهم لاعبي الروسونيري في السنوات القليلة الماضية.

وأشار فابريزيو رومانو من خلال تغريدته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن فرانك كيسي قد أكمل بالفعل كشفه الطبي في لوجانو ببرشلونة تمهيداً لانضمامه رسمياً للفريق الإسباني.

وأوضح الصحفي بأن برشلونة كان قد توصل لاتفاق نهائي مع فرانك كيسي بشأن التعاقد معه براتب سنوي يقدر بـ 6.5 مليون يورو.

وأوضح فابريزيو بأنه سيتم الانتهاء من العقود الرسمية في الأسابيع القليلة المقبلة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

الجدير بالذكر أن فرانك كيسي قد شارك مع ميلان حتى الآن في هذا الموسم 30 مرة، ونجح في تسجيل ستة أهداف، وصناعة آخر.

#برشلونة #كيسي #ميلان

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