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هدية محمد صلاح المميزة للاعبي منتخب مصر

الثلاثاء 22 مارس 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدية محمد صلاح المميزة للاعبي منتخب مصر



وكالات / سما /

قدم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، لزملائه في الفراعنة، هدية مميزة بعد انضمامه لمعسكر المنتخب اليوم استعدادا لمواجهتي السنغال، 25 و29 من مارس الجاري.، في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر.

وبحسب ما نشرته صحيفة “المصري اليوم”، فإن محمد صلاح جلب قميص ناديه ليفربول الإنجليزي، لزملائه في منتخب مصر وقدموه هدية لهم في معسكر الفراعنة اليوم.

واكتملت صفوف منتخب مصر اليوم بعد انضمام الخماسي محمد صلاح ومحمد النني وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

وكان محمد صلاح، وصل إلى القاهرة أمس الأحد من أجل الانضمام لمعسكر منتخب مصر، عقب غيابه عن مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يشار إلى أن السلطات المصرية، سمحت بحضور 60 ألف متفرج لمباراة مصر والسنغال، الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية في فبراير الماضي بالكاميرون ضد السنغال، بفضل ركلات الترجيح.

#محمد صلاح #مصر #السنغال

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