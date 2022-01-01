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بسبب أزمة أوكرانيا .. اليويفا يسمح بتسجيل لاعبين جدد في مسابقاته

الثلاثاء 22 مارس 2022 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب أزمة أوكرانيا .. اليويفا يسمح بتسجيل لاعبين جدد في مسابقاته



وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بأن بإمكان للأندية الأوروبية تسجيل لاعبين اثنين بحد أقصى من الأندية الروسية والأوكرانية للمشاركة في البطولات القارية هذا الموسم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد سمح للاعبين والمدربين الأجانب المتواجدين في الأندية الأوكرانية والروسية بفسخ عقودهم مع فرقهم حتى يتمكنوا من الانضمام لأندية جديدة.

وبقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمكن للاعبين الأجانب في الأندية الأوكرانية والروسية المشاركة في أنديتهم الجديدة في اللقاءات المتبقية من مسابقات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قراره رسمياً عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، وجاء كالتالي “قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي السماح للأندية بتسجيل لاعبين اثنين بحد أقصى من المسجلين في الاتحادين الأوكراني والروسي الذين تم تعليق عقودهم”.

الجدير بالذكر أن مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستقام في الخامس والسادس من شهر أبريل القادم “الذهاب”، والثاني عشر والثالث عشر من نفس الشهر “الإياب”، بينما ستلعب لقاءات دور ربع النهائي بمسابقتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يومي السابع والرابع عشر من شهر أبريل.

#اليويفا #أوكرانيا #روسيا #الفيفا

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