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ديبالا يرحل عن يوفنتوس في نهاية الموسم

الثلاثاء 22 مارس 2022 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديبالا يرحل عن يوفنتوس في نهاية الموسم



وكالات / سما /

يرحل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن ناديه، يوفنتوس الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بنهاية الموسم الجاري، بعدما رفض تجديد عقده مع السيدة العجوز.

وأكدت شبكة بي إن سبورتس التلفزيونية أن ديبالا وضع حداً لمسيرته مع اليوفي وسيغادر النادي بعدما رفع راية الرفض في وجه الإدارة التي عرضت عليه تجديد العقد، لكن العرض لم ينل رضا اللاعب.

وأفادت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن اليوفي اجتماع مع وكيل ديبالا لعدة ساعات، وعرض النادي على اللاعب راتباً سنوياً ثابتاً أقل مما اتفق عليه الطرفان قبل عدة أشهر، لتجديد العقد المبرم بين الطرفين.

وينتهي عقد ديبالا مع اليوفي في يونيو القادم، ما يتيح له الانتقال مجاناً لأي فريق آخر، مع العلم أن عرض اليوفي الأول والذي كان يوافق عليه باولو بلغ 11 مليون يورو، شامل الحوافز والإضافات، لكن البيانكونيري غير عرضه بسبب بعض الأمور البدنية الخاصة باللاعب بجانب بعض الأسباب المالية.

وبلغ العرض الأخير لليوفي على طاولة ديبالا 7 مليون يورو شامل الحوافز والإضافات، مع تقليل مدة العقد من 4 سنوات إلى ثلاثة، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب.

#باولو ديبالا #يوفنتوس

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