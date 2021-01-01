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تقرير يكشف عن اتفاق أمني بين إسرائيل والمغرب

الثلاثاء 22 مارس 2022 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير يكشف عن اتفاق أمني بين إسرائيل والمغرب



القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة "13" العبرية بأن الشرطة الإسرائيلية اتفقت مع الشرطة المغربية على تسليم المجرمين الإسرائيليين الذين يتواجدون على أراضيها، رغم عدم وجود اتفاق تسليم رسمي بين الطرفين.

وفي تقريرها، أشارت القناة "13" إلى أنه "نتيجة لهذا الاتفاق، فإنه من المتوقع خلال الأيام القريبة القادمة أن نشهد تطورات دراماتيكية بكل ما يتعلق بهذا التعاون، وأن نرى مجرمين ومطلوبين للتحقيقات يهبطون في إسرائيل". 

في سياق متصل، كشفت القناة "13"في وقت سابق أنه "على ضوء دفء العلاقات بين إسرائيل وتركيا، والاجتماع بين الرئيسين الإسرائيلي والتركي، يتسحاق هرتسوغ ورجب طيب أردوغان، ستقدم الشرطة الإسرائيلية لتركيا قائمة بأسماء مجرمين مطلوبين بغرض تسليمهم، حيث يأتي هذا بعد تسليم تركيا أحد المجرمين الأسبوع الماضي".

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