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شاهد: قاديروف يعلن إرسال دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان إلى أوكرانيا

الثلاثاء 22 مارس 2022 02:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: قاديروف يعلن إرسال دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان إلى أوكرانيا



غروزني/سما/

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، الاثنين، أن دفعة جديدة من المقاتلين الشيشانيين ستصل قريبا إلى أوكرانيا.

ونشر قديروف مقطع فيديو عبر قناته على "تليغرام" يظهر إرسال مجموعة أخرى من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا.



وقال: "هذا ليس سوى جزء صغير من أولئك الذين يريدون خدمة دولتهم. الآلاف من المتطوعين وضباط إنفاذ القانون من جمهورية الشيشان يندفعون إلى المعركة، لكننا اخترنا منهم أفضل الجنود وأكثرهم حماسا".

وتابع: "لا يساورنا شك في أنهم سوف ينفذون مهامهم القتالية على أحسن وجه"، مؤكدا أن الوحدات ستصل قريبا إلى أوكرانيا.



هذا ونشر قديروف، أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر غنائم عسكرية أوكرانية عرضها في العاصمة غروزني.

وأظهر المقطع المنشور قديروف وهو يقوم باستعراض الغنائم العسكرية المتمثلة بمركبات مدرعة عسكرية تم الاستيلاء عليها من الجيش الأوكراني خلال مهمات عسكرية في أوكرانيا، التي يقودها بنفسه هناك.


وبحسب قديروف، يستخدم الضباط في الجيش الأوكراني هذه المركبات المصفحة للتنقل خلال العمليات العسكرية وهي مركبات أوكرانية الصنع، مشيرا إلى أنها جيدة للاستخدام ومضمونة وصنعت على مستوى عال وتحتوي على تقنيات متطورة وعالية الجودة.

وقام قديروف بنزع الملصقات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ووضع ملصقات تابعة له مكتوب عليها "أحمد القوة".


وسبق أن أعلن قديروف، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

#الشيشان #رمضان قاديروف #روسيا #أوكرانيا #الحرب الروسية الاوكرانية #روسيا واوكرانيا

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