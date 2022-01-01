بايدن: روسيا تخطط لهجمات سيبرانية على الولايات المتحدة

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن روسيا تعد لهجمات سيبرانية على الولايات المتحدة، مكررا دعوته للشركات الأميركية بتوخي الحذر.



وفي وقت سابق، قالت مسؤولة بارزة بالبيت الأبيض في مجال الأمن السيبراني إن الشركات الأميركية التي تقدم بنية تحتية حيوية ينبغي لها أن تحسن دفاعاتها للأمن الالكتروني بسبب تهديدات رقمية مستمرة من روسيا.



وأضافت آن نيوبيرجر أن الحكومة الأميركية على دراية بنشاط روسي"تمهيدي" للقرصنة الإلكترونية يستهدف العديد من الشركات الأمريكية، لكنها ليس لديها "أي تأكيد" بأن مثل هذا الهجوم سيحدث.

وقالت نيوبيرجر إن إدارة بايدن قدمت مؤخرا إحاطات سرية إلى مئات من الشركات الأميركية التي ربما يستهدفها قراصنة روس.



ونشر البيت الأبيض أيضا بيانا مكتوبا اليوم الاثنين من الرئيس جو بايدن حذر فيه من أن موسكو ربما تشن هجمات الكترونية بسبب "التكاليف الاقتصادية لم يسبق لها مثيل التي فرضناها على روسيا."

وقالت نيوبيرجر إن هذا التحذير يستند إلى "معلومات مخابرات عن تهديد متصاعد."