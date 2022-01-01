أمريكا ترسل "أسلحة سوفياتية" إلى أوكرانيا

واشنطن/سما/

أرسلت الولايات المتحدة عددا من معدات الدفاع الجوي "السوفيتية الصنع"، بهدف دعم الجيش الأوكراني في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن البنتاغون أرسل إلى أوكرانيا أنظمة دفاعية سوفياتية، تشمل "SA-8"، والتي يبلغ عمرها عشرات السنوات.

وأضافت أن الولايات المتحدة كانت قد حصلت على هذه الأسلحة الدفاعية بشكل سرّي "حتى تتمكن المخابرات الأميركية من فحص التكنولوجيا التي كان الجيش الروسي يستخدمها آنذاك".

وأشارت الصحيفة إلى أن معدات الدفاع الجوي "السوفيتية الصنع" مألوفة لدى الجيش الأوكراني، الذي ورثها في الأصل، بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.



وتمتلك أوكرانيا بالفعل بعض أنظمة الدفاع الجوي الروسية، بما في ذلك "S-300"، لكن على الرغم من ذلك، فهي في الحاجة إلى المزيد من هذه الأسلحة، التي يمكن أن تعمل على المدى المتوسط ​​والبعيد، لعرقلة الهجمات الصاروخية والجوية الروسية.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة تأمل في أن يؤدي توفير دفاعات جوية إضافية إلى تمكين أوكرانيا من "فرض منطقة حظر طيران بحكم الأمر الواقع"، في الوقت الذي رفضت فيه واشنطن وحلفاؤها في الناتو مناشدات أوكرانيا بتطبيقه عمليّا.