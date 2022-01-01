  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي بعد الخسارة المذلة أمام برشلونة

الإثنين 21 مارس 2022 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي بعد الخسارة المذلة أمام برشلونة



مدريد/سما/

كشفت صحفية إسبانية في تقرير لها اليوم الاثنين، عن موقف ريال مدريد الإسباني من إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد الهزيمة الثقيلة برباعية نظيفة أمام غريمه التقليدي برشلونة.

وترددت أنباء قوية، عن نية إدارة الفريق الملكي اتخاذ قرار يتعلق بمستقبل أنشيلوتي بعد الهزيمة المؤلمة.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد لا تنوي إقالة أنشيلوتي من منصبه رغم الهزيمة الكبيرة في الكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تضع كامل ثقتها في أنشيلوتي، ولا تفكر في إنهاء عقده الذي يمتد لموسم آخر.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن أنشيلوتي في حالة نجاحه في تحقيق لقب مهم مع الريال هذا الموسم، فسوف يستمر على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

ولفتت إلى أن وضع الريال في الدوري مطمئن، لكن الاختبار الحقيقي للفريق مع أنشيلوتي في الفترة المقبلة، سيكون في مواجهة تشيلسي الإنجليزي في ربع نهائي دوري الأبطال.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليغا"، بفارق 9 نقاط عن إشبيلية الوصيف، كما تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

#ريال مدريد #كارلو أنشيلوتي #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يتحدث عن “معلومات خطيرة” صرّحت بها مصادر سعودية ضد بايدن..

صحيفة روسية: "ضبع أوروبا" يجر العالم إلى حرب عالمية ثالثة

انتهاء المهلة الروسية.. أوكرانيا تؤكد أن استسلام ماريوبول ليس واردا

"فظ وشائن".. غضب في إسرائيل من خطاب زيلينسكي امام الكنيست لهذا السبب ..

مخاوف اسرائيلية من "التمساح المقلوب" في الضفة

أسعار صرف العملات

أول فيديو يرصد قاذفة اللهب "توس 1" في حرب أوكرانيا

الأخبار الرئيسية

لماذا لم تصل المساعدات الأوروبية الخاصة بعام 2021 لفلسطين حتى الآن ؟

الملك

الملك عبد الله يزور رام الله لهذا السبب..

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس 2022

بيب

قمة ثلاثية تجمع بينيت والسيسي وبن زايد في شرم الشيخ

مجلس

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية..تحديد موعد دوام الموظفين خلال رمضان

الاتصالات الفلسطينية