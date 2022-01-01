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شباب رفح يفرض التعادل على شباب الخليل ويقترب من نصف نهائي بطولة القدس والكرامة

الإثنين 21 مارس 2022 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يفرض التعادل على شباب الخليل ويقترب من نصف نهائي بطولة القدس والكرامة



الخليل/سما/

فرض شباب رفح مساء اليوم الإثنين، التعادل على شباب الخليل بهدف لمثله ضمن مباريات بطولة القدس والكرامة، في اللقاء الذي احتضنه استاد هواري بو مدين في دورا جنوب الخليل.

وتعقدت أمور شباب الخليل في بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة بعد خسارته في اللقاء السابق أمام الوحدات الأردني بثلاثية نظيفة ليتذيل المجموعة بنقطة وحيدة، أما رفح ففرصته أفضل بمرافقة الوحدات للدور نصف النهائي حيث إن التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين ستؤهله.

وأنهى شباب الخليل الشوط الأول لصالحه بهدف تحقق في الدقيقة الـ39 بعد عرضية ملعوبة من تامر صيام فشل دفاع رفح في إبعادها لتصل إلى عدي خروب الذي سدد الكرة قوية من داخل صندوق الجزاء على يمين الحارس في الشباك الرفحية.

واستطاع شباب رفح معادلة النتيجة في الدقيقة الـ76 بصورة جميلة من كرة ثابتة من مسافة بعيدة، سددها النجم سعيد السباخي صاروخية فشل الحارس رامي حمادة في التصدي لها.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء إضاعة لاعبي الفريقين فرصا عديدة للتسجيل، بعد تألق الحارسين في التصدي لها، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

#شباب رفح #شباب الخليل #بطولة القدس والكرامة

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