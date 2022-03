أول فيديو يرصد قاذفة اللهب "توس 1" في حرب أوكرانيا

نشرت قوات دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا في أوكرانيا، مقطع فيديو يظهر راجمة الصواريخ، التي تعرف بـ"قاذفة اللهب"، في وقت ذكرت تقارير أن القاذفة كانت تقصف مدينة ماريوبول المحاصرة.



وهذه أول مرة تُنشر مقاطع فيديو تظهر قاذفة اللهب (توس 1)، أثناء الحرب في أوكرانيا، علما أن وسائل إعلام غربية رصدت في نهاية فبراير الماضي، شاحنات للجيش الروسي تنقل هذه القاذفات صوب الحدود مع أوكرانيا.

Russian TOS-1 Thermobaric Rocket Launch Systems reportedly Firing on Ukrainian Positions in the South, Notice how much Damage the System does to the Area near it due to the Heavy Flamethrower Designation of the TOS-1 which uses Released Fuel Particles to ignite the Air around it. pic.twitter.com/E0bmtqSHqp