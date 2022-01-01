السيسي يستقبل بن زايد في شرم الشيخ

القاهرة/سما/

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمطار شرم الشيخ الدولى اليوم الاثنين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية.



وقال بن زايد عبرحسابه الرسمي على "تويتر": "التقيت اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ .. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.. نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معاً بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة".

وأذاع التلفزيون المصري الرسمي نبأ استقبال الرئيس المصري لولي عهد أبو ظبي بمدينة شرم الشيخ المصرية لبحث العلاقات المشتركة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور مسؤولين من البلدين.

وقالت الرئاسة المصرية، لاحقا، إن الرئيس السيسي أكد لولي عهد أبوظبي حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات.

ووصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفالي بينيت، مساء اليوم، الإثنين، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، لعقد لقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هو الثاني خلال ستة أشهر.