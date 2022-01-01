تل أبيب تحقق في أنباء حول اعتقال أسرة إسرائيلية في ماريوبول

القدس المحتلة/سما/

تحقق وزارة الخارجية الإسرائيلية في أنباء عن اعتقال زوجين وابنتهما يحملان الجنسية الإسرائيلية في ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا.



وقالت الخارجية في بيان: "نتحقق من أنباء حول اعتقال زوجين وابنتهما يحملون الجنسية الإسرائيلية في ماريوبول"، على ما نقلت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أقارب وأصدقاء الأسرة المتواجدين في إسرائيل، قالوا إن مايكل كوموك، محرر سابق لإحدى الصحف المحلية وصاحب مطبعة، وزوجته فيرا وابنتهما تاتيانا، اعتقلوا صباح اليوم، لسبب لم يتحدد بعد.



وتسيطر القوات الروسية على ماريوبول منذ أيام، وسبق أن دعت الأوكرانيين إلى وقف القتال وفتح ممر آمن مقابل تسليمهم المدينة، لكن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك قالت في وقت سابق من اليوم الاثنين إن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح وأنه لن يغادر المدينة.

