  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تل أبيب تحقق في أنباء حول اعتقال أسرة إسرائيلية في ماريوبول

الإثنين 21 مارس 2022 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب تحقق في أنباء حول اعتقال أسرة إسرائيلية في ماريوبول



القدس المحتلة/سما/

تحقق وزارة الخارجية الإسرائيلية في أنباء عن اعتقال زوجين وابنتهما يحملان الجنسية الإسرائيلية في ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا.


وقالت الخارجية في بيان: "نتحقق من أنباء حول اعتقال زوجين وابنتهما يحملون الجنسية الإسرائيلية في ماريوبول"، على ما نقلت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أقارب وأصدقاء الأسرة المتواجدين في إسرائيل، قالوا إن مايكل كوموك، محرر سابق لإحدى الصحف المحلية وصاحب مطبعة، وزوجته فيرا وابنتهما تاتيانا، اعتقلوا صباح اليوم، لسبب لم يتحدد بعد.


وتسيطر القوات الروسية على ماريوبول منذ أيام، وسبق أن دعت الأوكرانيين إلى وقف القتال وفتح ممر آمن مقابل تسليمهم المدينة، لكن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك قالت في وقت سابق من اليوم الاثنين إن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح وأنه لن يغادر المدينة.
 

#روسيا #أوكرانيا #اسرائيل #ماريوبول #روسيا واوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

ضربة قوية للدولار الأمريكي..صحيفة: بايدن يتكبد خسائر فادحة بعد توتر العلاقات مع السعودية

إعلام إسرائيلي يتحدث عن “معلومات خطيرة” صرّحت بها مصادر سعودية ضد بايدن..

فيديو: ضيف يفاجئ مذيعا ويشعل سيجارة خلال لقاء على الهواء

زيلينسكي مخاطباً الكنيست: لماذا لا تقدمون لنا السلاح ؟

الدفاع الروسية تعلن سحق كتيبة "دونباس" وتمهل القوات الأوكرانية حتى الاثنين لتسليم ماريوبول

انتهاء المهلة الروسية.. أوكرانيا تؤكد أن استسلام ماريوبول ليس واردا

"فظ وشائن".. غضب في إسرائيل من خطاب زيلينسكي امام الكنيست لهذا السبب ..

الأخبار الرئيسية

مجلس

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية..تحديد موعد دوام الموظفين خلال رمضان

ببب

بينيت يصل القاهرة لإجراء محادثات مع السيسي

صحيفة روسية: "ضبع أوروبا" يجر العالم إلى حرب عالمية ثالثة

55

مخاوف اسرائيلية من "التمساح المقلوب" في الضفة

سسس

وزير إسرائيلي يكشف قصة تورطه بالتجسس لصالح المخابرات الإيرانية

الاتصالات الفلسطينية