انتشال جثة عامل اختفت آثاره في مجمع مياه بالنقب

النقب/سما/

انتشلت طواقم الإنقاذ جثة عامل عربي (23 عاما) اختفت آثاره في مجمع للمياه بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

ووفقا لمصادر محلية فإن الغريق من قرية تل عراد، مسلوبة الاعتراف في المنطقة الشمالية الشرقية من النقب.





وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن الطاقم الطبي أقر وفاة الشاب في المكان، بعد انتشال جثته من مجمع المياه.

وكان متطوعون وطواقم الإنقاذ وطواقم طبية والشرطة، قد أجروا أعمال بحث لساعات عن العامل الذي غرق، على ما يبدو، في مجمع للمياه بالقرب من القرية الزراعية "تفراح" شمال غربي النقب.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.