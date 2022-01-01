الغارديان: هذه أحدث مشاكل "رئاسة بايدن الملعونة"

لندن/سما/

تستمر أسعار الغاز بالارتفاع في الولايات المتحدة وهذه مشكلة جديدة تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



تحدثت صحيفة "الغارديان" البريطانية في مقال نشرته عن الفترة الرئاسية لبايدن، وبحسب مؤلفي المقال، فإن الوضع الحالي مع الوقود يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الحالة المزاجية في المجتمع، حيث ستجري انتخابات مجلس النواب هذا العام.



قال المحلل السياسي لاري جاكوبس، بدأت المشاكل منذ اليوم الأول لتولي رئيس الدولة منصبه. ويعتقد الخبير أن "رئاسة بايدن ملعونة".

مشيرا إلى أن بايدن واجه على الفور جائحة الفيروس التاجي، بعد أن خرج التضخم عن السيطرة، ثم حدثت أزمة في أوكرانيا، والآن الولايات المتحدة تشهد زيادة سريعة في تكاليف الطاقة، مما أثر بشكل كبير على محافظ الناخبين.



في الوقت نفسه، أوضحت وسائل الإعلام، أن سعر البنزين بدأ في الارتفاع قبل فترة طويلة من العملية الروسية الخاصة، لكن بايدن ألقى اللوم كله على موسكو.



بدوره استغل كثيرون من الجمهوريين الموقف واتهموا الزعيم الأمريكي بالفشل في الوفاء بوعود حملته الانتخابية ومحاولة إنكار الأخطاء وعدم تصحيحها.



ووفقًا لاستطلاعات الرأي، يدعم العديد من الأمريكيين تصرفات بايدن فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، لكن هذا لا يقلل من كونها مشكلة، وربما يولي الناخبون مزيدًا من الاهتمام للجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر مؤلفو التقرير أن الديمقراطيين يخاطرون بفقدان أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، ومن ثم سيكون من الصعب للغاية بالنسبة للرئيس الترويج لأية مبادرات.