بارليف يتهم حماس بالوقوف خلف التصعيد بالضفة

القدس المحتلة/سما/

اتهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، اليوم الإثنين، حماس بالمسؤولية عن تصعيد الأوضاع الأمنية مؤخرًا في إطار ما ادعى “نزاعها ضد فتح للسيطرة على الضفة الغربية”.

وقال بارليف- كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية- “خلال شهر رمضان سيتم منع الفلسطينين الذين لا يملكون تصاريح من دخول إسرائيل عبر الثغرات في السياج الأمني”.



وتطرق بارليف، إلى خطاب الرئيس الأوكراني مساء أمس أمام الكنيست، معربًا عن استغرابه بالقول “كيف يتوقع أن ننقل منظومات للقبة الحديدة إلى أوكرانيا ونحن بحاجة إليها في قطاع غزة”.

وأضاف “المقارنة التي أجراها زيلينسكي بين الغزو الروسي لأوكرانيا والمحرقة لم تكن في محلها”، مشيرًا إلى مشاركة العديد من الأوكرانيين في أعمال القتل والإبادة إبان الحرب العالمية الثانية إلى جانب النازيين الألمان.