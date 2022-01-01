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بينيت: الطريق لا يزال طويلا في مساعي إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا

الإثنين 21 مارس 2022 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: الطريق لا يزال طويلا في مساعي إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يحاول التوسط لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، اليوم الاثنين، إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الجانبين على الرغم من إحراز بعض التقدم.
وقال في كلمة وفقا لنص قدمه مكتبه: "لا يزال الطريق طويلا لأن ... هناك العديد من القضايا محل خلاف، بعضها أساسية"، وفقا لـ"رويترز".
وأضاف بينيت أن إسرائيل "ستواصل مع أصدقاء آخرين في العالم محاولة اجتياز الفجوات وإنهاء الحرب".


وقال الكرملين إن محادثات السلام بين موسكو وكييف لم تسفر عن أي انفراجة كبيرة بعد، ودعا الدول التي يمكنها التأثير على أوكرانيا إلى استخدام نفوذها لكي تظهر كييف توجها أكثر إيجابية في المفاوضات.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مكالمة هاتفية، إنه لا يزال يتعين إحراز تقدم كبير في المحادثات حتى يكون هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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