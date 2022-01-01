غانتس عن التنسيق الأمني مع البحرين: "هناك أشياء رائعة تخفى عن الأعين"

القدس المحتلة/سما/

ألمح وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إلى وجود تنسيق أمني على مستو عال مع مملكة البحرين، رافضا البوح بما إن كان ذلك يشمل بيع منظومة "القبة الحديدية" للمنامة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غانتس لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر نظمته الصحيفة.



وعندما سُئل غانتس عن التنسيق الأمني مع البحرين على خلفية زيارته للمنامة الشهر الماضي أجاب بقوله: "هناك أشياء رائعة خافية عن الأعين. في عالم الأمن لا يجب أن يظهر كل شيء فوق السطح".



وأضاف: "هناك اتصالات في مجالات أمنية مختلفة (مع البحرين)، هناك صفقات أمنية آخذة في التبلور بيننا وبين دول مختلفة في المنطقة".



وحين سُئل عما إن كان ذلك يشمل بيع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية"، قال غانتس: "لن أتحدث عن هذه المنظومة أو تلك. لن تخرج مني سوى ما أرغب في قوله. على إسرائيل الحفاظ على العلاقات وتطويرها، وأن تكون مشاركة في محيطها وتعمل على تعزيز التعاون. هذا ما نفعله".





وفي الثالث من فبراير/شباط الماضي، أجرى غانتس زيارة هي الأولى من نوعها إلى البحرين، حيث التقى ملك البلاد وولي عهده وعدد من المسؤولين، كما زار مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، التابع لسلاح البحرية الأمريكية، في البحرين.



ووقتها قالت وسائل إعلام عبرية، إن زيارة غانتس للمنامة تنقل رسالة مباشرة إلى إيران بأن تل أبيب في طريقها للتعاون والتنسيق الأمنيين مع دولة خليجية.