  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أمريكا تبلغ إيران بشروط رفع الحرس الثوري من لوائح الإرهاب

الإثنين 21 مارس 2022 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تبلغ إيران بشروط رفع الحرس الثوري من لوائح الإرهاب



واشنطن/سما/

قال مصدر مطلع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن الإدارة الأمريكية أبلغت إيران باستعدادها لرفع "الحرس الثوري" من لوائح الإرهاب ولكن بشرط.


أضاف المصدر لـصحيفة "الجريدة الكويتية" أن آخر رسائل متبادلة بين الطرفين عبر الأوروبيين بشأن إحياء الاتفاق النووي، جاء فيها تأكيد استعداد واشنطن لإزالة "الحرس الثوري" من لوائح الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليه، بشرط استثناء "فيلق القدس" المكلف بالعمليات الخارجية للحرس، من ذلك.

وأوضحت واشنطن أن العقوبات المفروضة على فيلق القدس جاءت قبل انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، ولم تكن مترتبة على خطوة الانسحاب الأحادية التي أقدمت عليها إدارة ترامب، ومن ثمّ فإن البيت الأبيض يريد استثناء "فيلق القدس" الذي كان يرأسه الجنرال الراحل قاسم سليماني، قبل أن تغتاله أمريكا بغارة جوية في بغداد.


وخفف اتفاق 2015 العقوبات على إيران مقابل الحد من تخصيبها لليورانيوم مما يجعل من الصعب عليها تطوير مواد لصنع أسلحة نووية. وانهار الاتفاق في عام 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه.


وفي تعقيب على تقرير "أكسيوس"، الذي صدر قبل أيام بشأن استعداد بايدن لرفع "الحرس الإيراني" من قائمة الإرهاب، قال المصدر لـ"الجريدة"، إن واشنطن وضعت شروطا عدة لرفع "الحرس" من قائمة الإرهاب، بينها التوصل إلى تهدئة متوسطة الأمد بين إيران وإسرائيل وخفض طهران للتوتر الإقليمي.


وأفاد المصدر، بأن طهران ردّت على الشرط الأمريكي الجديد باستثناء "فيلق القدس" من رفع العقوبات، بالتشديد على أن "الحرس الثوري" مجموعة واحدة، وأن رفع العقوبات عنه يجب أن يكون كاملاً.


ووفق المصدر نفسه، ربطت طهران الموافقة على مطلب واشنطن بالدخول في تهدئة مع إسرائيل، بالحصول على تعهّد أمريكي بمنع الدولة العبرية من مهاجمتها أو أيٍّ من حلفائها، وكذلك رفع "حزب الله" اللبناني من لوائح الإرهاب، أسوة بما جرى مع جماعة "أنصار الله" اليمنية.

#ايران #الولايات المتحدة الأمريكية #الحرس الثوري الايراني

الأكثر قراءة اليوم

ضربة قوية للدولار الأمريكي..صحيفة: بايدن يتكبد خسائر فادحة بعد توتر العلاقات مع السعودية

إعلام إسرائيلي يتحدث عن “معلومات خطيرة” صرّحت بها مصادر سعودية ضد بايدن..

فيديو: ضيف يفاجئ مذيعا ويشعل سيجارة خلال لقاء على الهواء

زيلينسكي مخاطباً الكنيست: لماذا لا تقدمون لنا السلاح ؟

الدفاع الروسية تعلن سحق كتيبة "دونباس" وتمهل القوات الأوكرانية حتى الاثنين لتسليم ماريوبول

إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في القدس وانسحاب المنفذ (فيديو)

وزارة العمل بغزة تعلن استلام الدفعة الأولى من تصاريح العمال

الأخبار الرئيسية

صحيفة روسية: "ضبع أوروبا" يجر العالم إلى حرب عالمية ثالثة

55

مخاوف اسرائيلية من "التمساح المقلوب" في الضفة

سسس

وزير إسرائيلي يكشف قصة تورطه بالتجسس لصالح المخابرات الإيرانية

ترامب

شريط "الفضائح السياسية" حاضر.. ترامب له دور بحرب أوكرانيا

خلافة الرئيس: الاحتلال يتوقع فوضى عارمة ومسلحة تنتقل لإسرائيل وتُعطّل حياة المستوطنين

الاتصالات الفلسطينية