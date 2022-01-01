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امرأة تطلب من زوجها 50 ألف دولار لإنجاب طفل منه

الإثنين 21 مارس 2022 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة تطلب من زوجها 50 ألف دولار لإنجاب طفل منه



وكالات / سما /

أعرب رجل، عن صدمته ومخاوفه بعد أن كشفت زوجته أنها تتوقع منه أن يدفع لها قرابة 50 ألف دولار إذا أراد إنجاب طفل.

أثار الرجل البالغ من العمر 34 عامًا الموضوع في منشور تمت مشاركته على حساب subreddit الخاص بالعلاقات على موقع reddit ، والمتداول بالمستخدمhuzzmaybefather ، في منشور بعنوان: "لقد طلبت مني دفع ما يقرب من 50000 دولار أمريكي لإنجاب طفل ، ولست متأكدًا تمامًا مما يجب فعله ".

ووفقا لموقع اندبندنت تم حذف المنشور، لكن جرى مشاركته على حساب "ريديت" على تويتر.

وأوضح الرجل لاحقا، أنه وزوجته أرادا في الأصل قضاء أول عامين من زواجهم في السفر، لكنهما وجدا أنفسهما مرتبكين بسبب وباء كورونا والإغلاق، مما أدى في النهاية إلى محادثة حول الأطفال.

وقال "قبل بضعة أشهر تحدثنا وقررنا أنه ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لجلب الأطفال إلى العالم بدلا من الانتظار باستمرار لظروف سفر أفضل أو أكثر أمانا".

وتابع "بدون مناقشة جادة حول هذا الموضوع، قررنا التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل وترك الأمور تحدث".

#امرأة #الانجاب #طفل #الزوج #الحمل

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