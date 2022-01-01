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جوجل تغلق يوتيوب فانسيد YouTube Vanced لهذا السبب

الإثنين 21 مارس 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوجل تغلق يوتيوب فانسيد YouTube Vanced لهذا السبب



وكالات / سما /

قررت شركة جوجل، إغلاق تطبيق يوتيوب فانسيد Vanced YouTube"" الشهير بنشر الفيديوهات عبر الهواتف المحمولة؛ لأسباب قانونية.

وكشف مطورو Vanced YouTube عن أنه سيتم إغلاق المشروع في الأيام المقبلة من قبل جوجل، مع تعيين روابط التنزيل التي تتم إزالتها.

ويستمر التطبيق في العمل بالنسبة لأي شخص قام بتثبيته حاليًا عبر أندرويد، دون أي تحديثات مستقبلية، ولكن من المحتمل أن يتوقف عن العمل في وقت ما قريبًا.

ويقول مالكو Vanced YouTube إنهم اضطروا إلى إيقاف المشروع لأسباب قانونية.

وأرسلت جوجل مؤخرًا إلى مالكي Vanced YouTube خطاب توقف، مما أجبر مالكيه على التوقف عن توزيع التطبيق وتطويره.

ما هو تطبيق يوتيوب فانسيد

ويوفر هذا التطبيق ميزات عديدة لا تتوفر في تطبيق يوتيوب الرسمي، أبرزها استمرار عمل الفيديو في خلفية الهاتف رغم الخروج من نافذة التطبيق، ما دفع الكثيرون إلى اقتنائه.

ومن مزاياه الرئيسية أيضاً أنه مطابق للتطبيق الرسمي، لذلك لا يتعين عليك تعلم قوائم مختلفة أو طرق مختلفة للوصول إلى تشغيل الفيديو.

ويعطي تطبيق YouTube Vanced العديد من الثيمات بحيث يمكنك اختيار المظهر الذي تفضله، ويُمكّن من اختيار وضع الضوء/ الظلام للتطبيق الرسمي، والذهاب للحصول على خلفية سوداء تماما، والوردي.

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