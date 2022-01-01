اتحاد الكرة يسمح لشباب رفح بالتعزيز بـ(5) لاعبين

غزة / سما /

قرر اتحاد كرة القدم السماح لنادي شباب رفح بتعزيز فريقه بـ(5) لاعبين فقط في منافسات بطولة القدس والكرامة التي يبدأ مهمته فيها اليوم أمام شباب الخليل ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان شباب رفح قد رفع قائمة بأسماء (7) لاعبين لتعزيز الفريق وهم: باسل الأشقر، وموسى أبو جزر، وعبد اللطيف البهداري، وسعيد السباخي، وحازم الرخاوي، وموسى ترابين وشاهر داود.

وسيكون شباب رفح مضطراً لاستبعاد لاعبين من القائمة والتعزيز بخمسة لاعبين فقط حسب ما قرر الاتحاد وبذلك سيكون موسى ترابين وشاهر داود خارج القائمة حسب ما أفادت مصادر خاصة.

وجاء طلب شباب رفح لتعزيز فريقه بلاعبين من الضفة الغربية بعد منع الاحتلال الإسرائيلي لـ(9) لاعبين من المغادرة برفقة الفريق للمحافظات الشمالية والسماح فقط لـ(14) لاعباً بالمغادرة.