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فيديو.. انتصار ثمين لـ"المنطار" في دوري الممتازة

الإثنين 21 مارس 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصار ثمين لـ"المنطار" في دوري الممتازة



غزة / سما /

استعاد اتحاد الشجاعية نغمة الفوز مجدداً على حساب الصداق بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

ولم يتمكن الشجاعية من هز الشباك في الشوط الأول الذي انتهى سلبي النتيجة قبل أن يفتتح علاء عطية التسجيل للشجاعية بالهدف الأول(52)، فيما عزز عمر العرعير النتيجة بهدف ثانِ (74)، قبل دقيقة على هدف تقليص الفارق الذي سجله خليل مطر (75). 

وبهذا الفوز عزز الشجاعية رصيد صدارته لجدول الترتيب ليصل للنقطة (27)، فيما تجمد رصيد الصداقة عند (16) نقطة في المركز الثامن.

فوزان وتعادل

وفي الدرجة الأولى حقق خدمات خانيونس فوزاً كاسحاً على أهلي النصيرات (4×1)، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أهلي النصيرات عند 21 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية حقق المجمع الإسلامي الفوز خدمات جباليا بثلاثة أهداف نظيفة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد جباليا عند 14 نقطة في المركز التاسع.

واكتفى نماء بالتعادل الايجابي بهدف لمثله أمام الأقصى الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر فيما ارتفع رصيد نماء عند 19 نقطة في المركز السادس.

#اتحاد الشجاعية #الصداقة #دوري الممتازة

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