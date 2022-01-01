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كورتوا يفتح النار على أنشيلوتي بعد رباعية الكلاسيكو

الإثنين 21 مارس 2022 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورتوا يفتح النار على أنشيلوتي بعد رباعية الكلاسيكو



وكالات / سما /

قال حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، إن فريقه قدم "صورة غير مقبولة"، بعدما سقط الليلة الماضية برباعية نظيفة في عقر داره، على يد الغريم الأزلي برشلونة.

وانتقد كورتوا أداء فريقه بسبب "التخلي عن الكفاح في الشوط الثاني".

وفي تصريحات أدلى بها عقب انتهاء اللقاء، الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ29 من الليجا، قال كورتوا "اليوم قدمنا صورة غير مقبولة لهذا النادي.. لقد وجدوا العديد من الثغرات".

وتابع "لم نكن متكتلين بشكل جيد، وتمكنا فقط من الحفاظ على شباكنا نظيفة لفترة قصيرة".

ولم يرغب الحارس البلجيكي في البداية، في انتقاد القرارات التكتيكية لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنه أشار لاحقا إلى القرار المتعلق بعدم الدفع بمهاجم أساسي، في ظل غياب الفرنسي كريم بنزيما بسبب الإصابة.

وأضاف: "بالنسبة للأمور التكتيكية، يجب أن نتحدث عنها داخليا وليس هنا".

#كورتوا #أنشيلوتي #ريال مدريد #الكلاسيكو #برشلونة

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