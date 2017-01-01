وكيل بنزيما يرد على “تغريدة” بيكيه بعد الكلاسيكو

وكالات / سما /

قرر كريم جزيري وكيل أعمال كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الرد على تغريدة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة على موقع تويتر، وذلك بعد الفوز الساحق الذي حققه البرسا في الكلاسيكو برباعية نظيفة.

ونشر بيكيه تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فها “لقد عدنا”، ووصفتها الصحافة الإسبانية بأنها أسرع تغريدة في التاريخ، لأنه قام بنشرها حتى قبل التوجه إلى غرفة خلع الملابس في ملعب سانتياجو برنابيو.

ونشر كريم جزيري تغريدة ساخرة على احتفال جيرارد بيكيه، حيث قال “دعونا نأمل أن لا يكون مخطئاً هذه المرة” وأرفق معها صورة مدافع برشلونة مع نيمار نجم باريس سان جيرمان.

ويقصد كريم جزيري بهذه التغريدة بأن بيكيه لم يكن صادقاً في تغريد نشرها عام 2017 بخصوص نيمار، والتي قال فيها “سيبقى”، لكن بعد أيام قليلة رحل المهاجم البرازيلي إلى النادي الباريسي.

يذكّر أن كريم بنزيما غاب عن مباراة الكلاسيكو بداعي الإصابة، وهو الأمر الذي زاد معاناة ريال مدريد في المباراة، خصوصاً في الشق الهجومي.