الكلاسيكو.. لماذا دخل ريال مدريد وبرشلونة بالأسود والأصفر؟

وكالات / سما /

حقق برشلونة الإسباني انتصارا مفاجئا، بنتيجة 4-0، على مستضيفه ريال مدريد، في "كلاسيكو" الدوري الإسباني الشهير، مساء الأحد، لكن الرباعية "الكتالونية" لم تكن الأمر الوحيد الذي أدهش جماهير العالم، فقد أثار اختيار "أطقم" الفريقين استغراب الملايين.

وتاريخيا في مواجهات "الكلاسيكو"، يدخل عادة ريال مدريد بالزي الأبيض الكامل، بينما يرتدي برشلونة زيه الأول، وهو القميص المخطط بالأزرق والأحمر، وهو ما اعتدنا رؤيته طوال السنوات الماضية.

لكن في ليلة الأحد، رأينا الفريقان وهما يرتديان ألوانا "غير مألوفة"، حيث دخل برشلونة بالزي الأصفر الكامل، وريال مدريد بالأسود الكامل.

لماذا دخل ريال مدريد بالأسود؟

قرر ريال مدريد الإسباني ارتداء الأسود الكامل، احتفالا بذكرى 120 عاما على تأسيس النادي.

وطرح "الملكي" القميص الأسود قبل أيام، في إعلان فني من شرك أديداس. وصمم شكل القميص المصممة اليابانية يوجي ياماموتو، التي استخدمت رقصات تراثية يابانية وأزياء طغى عليها اللون الأسود في إعلان الكشف عن القميص.

وكتب حساب ريال مدريد بعد الكشف عن القميص الجديد: "قميص جديد ومجموعة خاصة للاحتفال بلحظة خاصة. الذكرى 120 لنا".

لماذا فضل برشلونة الأصفر؟

من جانبه، دخل برشلونة بزيه الاحتياطي، وهو الأصفر الكامل، مع بعض الخطوط الحمراء، التي تمثل علم إقليم كتالونيا.

ووفقا لموقع "إي إس بي إن"، فإن ارتداء قميص "علم كتالونيا" جاء بطلب من رئيس النادي خوان لابورتا.

وقد يكون سبب اختيار لابورتا هو تعزيز فكرة إقليم كتالونيا، بالاعتزاز بالإقليم واللغة والعلم كجزء منفصل عن إسبانيا الملكية، التي يمثلها ريال مدريد.