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"فظ وشائن".. غضب في إسرائيل من خطاب زيلينسكي امام الكنيست لهذا السبب ..

الإثنين 21 مارس 2022 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فظ وشائن".. غضب في إسرائيل من خطاب زيلينسكي امام الكنيست لهذا السبب ..



القدس المحتلة / سما /

أعرب العديد من المسؤولين في إسرائيل عن استيائهم الشديد من خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام الكنيست، الذي شبه فيه العملية العسكرية الروسية بـ"محرقة اليهود".

وقال وزير الاتصالات يوعز هندل في تغريدة: "نقدّر رئيس أوكرانيا وندعم الشعب الأوكراني... لكن من المستحيل إعادة كتابة التاريخ الرهيب للمحرقة... الحرب أمر مروع، ولكن مقارنتها بالهولوكوست يعد أمرا شائنا".

كما هاجم عضو الكنيست يوفال شتاينتس خطاب زيلينسكي، وكتب على "تويتر": "الحرب دائما شيء مروع، والقصف والاحتلال أمر لا يطاق بالنسبة للشعب الأوكراني. ولكن أي مقارنة بين حرب عادية، مهما كانت صعبة، وإبادة ملايين اليهود في غرف الغاز يعتبر تشويها كاملا للتاريخ".

وأضاف أن زيلينسكي "ادعى بأن الشعب الأوكراني ساعد اليهود في المحرقة. صحيح أن الآلاف ساهموا في إنقاذ اليهود... لكن الحقيقة التاريخية المحزنة تقول إن الكثيرين أيضا ساعدوا النازيين بحماس في مشروعهم، ولاحقوا اليهود ونهبوا ممتلكاتهم".

وانتقد عضو الكنيست ميشال والديجر خطاب زيلينسكي، مؤكدا أنه "لا مجال للمقارنة بين ما يحدث الآن في أوكرانيا وما حدث في الهولوكوست. نحن نتفهم ونحزن على ما يحدث في أوكرانيا، لكن المقارنة شائنة وغير مناسبة وتقلل من الرعب الذي حدث في المحرقة."

#الحرب الروسية الاوكرانية #اسرائيل #الكنيست الإسرائيلي #المحرقة اليهودية #فولوديمير زيلينسكي

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