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ميليشيا “بارئيل” تعتدي على سائق من رهط

الأحد 20 مارس 2022 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميليشيا “بارئيل” تعتدي على سائق من رهط



رهط/سما/

 اعتدت ميليشيا “بارئيل” التي شكلها ضابط سابق من أعضاء اليمين المتطرف وعضو في حزب “القوة اليهودية” التي يتزعمها ايتامار بن غفير، اليوم الأحد، على سائق من رهط شمال النقب المحتل.

وبحسب مصادر محلية، فإن السائق هو هو صلاح أبو زايد، ونقل على إثر الاعتداء للمستشفى، فيما حاولت شرطة الاحتلال الضغط عليه بالمستشفى ليغلق الملف.


وقال منسق لجنة التوجيه لعرب النقب جمعة الزبارقة، إن مركبة فيها 4 يهود رشوا غاز على الشاب صلاح أبو زايد، وحاولوا حرق سيارته وهو بداخلها.

وأضاف: “أخبرنا السائق أن اليهود كانوا يتحدثون باللغة العبرية ويقولون لبعضهم إنهم سيحرقون الحافلة والسائق بداخلها.. لكن لحسن حظه كان هناك راكب معه وتركوه عندما شاهدوا هذا الراكب”.

الجرمق

#رهط #سائق حافلة

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