  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو: ضيف يفاجئ مذيعا ويشعل سيجارة خلال لقاء على الهواء

الأحد 20 مارس 2022 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: ضيف يفاجئ مذيعا ويشعل سيجارة خلال لقاء على الهواء



الدوحة/سما/

فوجئ مشاهدون للقاء، عبر قناة الجزيرة مباشر، مع أحد الضيوف يشعل سيجارة على الهواء، ويقوم بالتدخين، خلال توجيه المذيع السؤال له.

وخلال الحوار، حول الاعتقالات التعسفية، من قبل الانقلاب في مصر، ووفاة زوجة رجل الأعمال المصري المعتقل مع ابنه، صفوان ثابت، أول أمس، قام المحامي أسعد هيكل، بإخراج سيجارة، وإشعالها، في مشهد غير مألوف في البرامج على الفضائيات.

 


وأثار المشهد دهشة مذيع القناة، الذي أبلغ الضيف، بأنه ليس من المناسب التدخين على الهواء، ما دفع الضيف للاحتجاج بـ"عدم وجود قانون يمنع هذا الشيء".

واكتفى المذيع بالاعتذار عن مواصلة الحوار مع هيكل.

 

#الجزيرة مباشر #مصر

الأكثر قراءة اليوم

حياة بوتين التي لا تعرفها.. يستيقظ ظهرا كل يوم ويشتهي لحم الضأن وتفاصيل أخرى تُنشر لأول مرة

أثناء تأديته لمهمة وطنية.. صورة: وفاة شاب بحادث سير وسط قطاع غزة

"الدعليس" يعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة

ضربة قوية للدولار الأمريكي..صحيفة: بايدن يتكبد خسائر فادحة بعد توتر العلاقات مع السعودية

هكذا تصرّف بوتين مع 1000 من موظفيه بينهم حرّاسه وطبّاخيه!

أسعار صرف العملات

زيلينسكي مخاطباً الكنيست: لماذا لا تقدمون لنا السلاح ؟

الأخبار الرئيسية

الطيراوي يفتح النار على اشتية: طفح الكيل ..أنت لا تمثلني بالحكومة ولا تمثل فتح

بيبي

ضربة قوية للدولار الأمريكي..صحيفة: بايدن يتكبد خسائر فادحة بعد توتر العلاقات مع السعودية

زي

زيلينسكي مخاطباً الكنيست: لماذا لا تقدمون لنا السلاح ؟

يديعوت لبينيت: أليس "الأقرب" أن تتوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين ؟

شرطة

إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في القدس وانسحاب المنفذ (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية