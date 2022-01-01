فيديو: ضيف يفاجئ مذيعا ويشعل سيجارة خلال لقاء على الهواء

الدوحة/سما/

فوجئ مشاهدون للقاء، عبر قناة الجزيرة مباشر، مع أحد الضيوف يشعل سيجارة على الهواء، ويقوم بالتدخين، خلال توجيه المذيع السؤال له.



وخلال الحوار، حول الاعتقالات التعسفية، من قبل الانقلاب في مصر، ووفاة زوجة رجل الأعمال المصري المعتقل مع ابنه، صفوان ثابت، أول أمس، قام المحامي أسعد هيكل، بإخراج سيجارة، وإشعالها، في مشهد غير مألوف في البرامج على الفضائيات.



وأثار المشهد دهشة مذيع القناة، الذي أبلغ الضيف، بأنه ليس من المناسب التدخين على الهواء، ما دفع الضيف للاحتجاج بـ"عدم وجود قانون يمنع هذا الشيء".



واكتفى المذيع بالاعتذار عن مواصلة الحوار مع هيكل.