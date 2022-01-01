قناة عبرية: أعضاء في الكنيست لم يسمعوا الترجمة خلال خطاب زيلينسكي (صور)

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة "12" العبرية، أن أعضاء الكنيست الإسرائيلي لم يسمعوا الترجمة خلال الخطاب الذي ألقاه عليهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وذكرت القناة أنه وبينما كان زيلينسكي يلقي خطابه، كان أعضاء الكنيست يتساءلون فيما بينهم على مجموعة الواتساب الخاصة بهم عن كيفية سماع أو رؤية الترجمة.

ونشرت القناة "برنت سكرين" من تلك المحادثات، التي ظهر فيها عضو الكنيست وليد طه يقول "لا نسمع"، فيما كتب أوريئيل بوسو "أين الترجمة"، ليرد عليه فطين ملا "ليس هناك ترجمة".

وتساءلت عضو الكنيست عنبار بيزك "أين يمكن رؤية الترجمة؟"، وردت عليها وزيرة العلوم والتكنولوجيا أوريت فركاش بقولها "لا توجد ترجمة"ـ وكتبت ميراف بن آري

"يجب النقر لأسفل لرؤيتها"، فيما نصح أعضاء كنيست آخرون بمشاهدة الترجمة أفضل على التلفاز.

وقالت القناة: "مشهد محرج آخر سجله الصحفي ديفيد ويرثيم هو الوضع الذي ظهر فيه عضو الكنيست إلعازر شتيرن".