  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية: أعضاء في الكنيست لم يسمعوا الترجمة خلال خطاب زيلينسكي (صور)

الأحد 20 مارس 2022 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: أعضاء في الكنيست لم يسمعوا الترجمة خلال خطاب زيلينسكي (صور)



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة "12" العبرية، أن أعضاء الكنيست الإسرائيلي لم يسمعوا الترجمة خلال الخطاب الذي ألقاه عليهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.  

وذكرت القناة أنه وبينما كان زيلينسكي يلقي خطابه، كان أعضاء الكنيست يتساءلون فيما بينهم على مجموعة الواتساب الخاصة بهم عن كيفية سماع أو رؤية الترجمة.

  ونشرت القناة "برنت سكرين" من تلك المحادثات، التي ظهر فيها عضو الكنيست وليد طه يقول "لا نسمع"، فيما كتب أوريئيل بوسو "أين الترجمة"، ليرد عليه فطين ملا "ليس هناك ترجمة".  

وتساءلت عضو الكنيست عنبار بيزك "أين يمكن رؤية الترجمة؟"، وردت عليها وزيرة العلوم والتكنولوجيا أوريت فركاش بقولها "لا توجد ترجمة"ـ وكتبت ميراف بن آري

"يجب النقر لأسفل لرؤيتها"، فيما نصح أعضاء كنيست آخرون بمشاهدة الترجمة أفضل على التلفاز.

   

وقالت القناة: "مشهد محرج آخر سجله الصحفي ديفيد ويرثيم هو الوضع الذي ظهر فيه عضو الكنيست إلعازر شتيرن".  

 

#الكنيست الاسرائيلي #روسيا #زيلينسكي #بوتين #روسيا واوكرانيا #الحرب الروسية الاوكرانية

الأكثر قراءة اليوم

خبير نووي يحذر واشنطن من "السيناريو الأخطر" في أوكرانيا

واشنطن بوست: 3 نقاط بين روسيا وأوكرانيا تقف أمام صفقة إنهاء الحرب

حياة بوتين التي لا تعرفها.. يستيقظ ظهرا كل يوم ويشتهي لحم الضأن وتفاصيل أخرى تُنشر لأول مرة

أثناء تأديته لمهمة وطنية.. صورة: وفاة شاب بحادث سير وسط قطاع غزة

هكذا تصرّف بوتين مع 1000 من موظفيه بينهم حرّاسه وطبّاخيه!

بولتون يتحدث عن "خطأ استراتيجي" ارتكبته واشنطن والناتو قبل العملية الروسية في أوكرانيا

ما طلبات أوكرانيا التي ترفض الدول الغربية تنفيذها ؟ ولماذا ؟

الأخبار الرئيسية

بيبي

وول ستريت جورنال: بايدن يتكبد خسائر فادحة بعد توتر العلاقات مع السعودية

زي

زيلينسكي مخاطباً الكنيست: لماذا لا تقدمون لنا السلاح ؟

يديعوت لبينيت: أليس "الأقرب" أن تتوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين ؟

شرطة

إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في القدس وانسحاب المنفذ (فيديو)

الدعليس

"الدعليس" يعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة

الاتصالات الفلسطينية