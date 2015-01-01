رئيسي: لا نريد تأخير اقتصادنا من أجل الاتفاق النووي

طهران/سما/

أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية والفضائية يعد من أولوياتنا وأنه لا مساومة على أمن ومصالح البلاد.



وقال روحاني، اليوم الأحد، خلال كلمة له بمناسبة عيد النيروز وبدء العام الجديد، إن " تطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية والفضائية من أولوياتنا ولا مساومة على أمن ومصالح البلاد".



وأضاف "لا نريد تأخير الاقتصاد الإيراني من أجل الاتفاق النووي وركزنا في محادثاتنا على رفع العقوبات".



وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018.



وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.



وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في تصريحات يوم الأربعاء الماضي، أن نقطتان فقط من الخطوط الحمراء لدى إيران في مفاوضات فيينا يجرى التباحث حولهما.



وقال عبد اللهيان، "كانت لدينا 4 خطوط حمراء في مفاوضات فيينا، تم حل اثنين منها وبقي اثنان"، مشيرا إلى أنه "كلما اقتربنا من نقطة الاتفاق على هاتين المسألتين، فسنكون في فيينا للتوقيع".