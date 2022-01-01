  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

محكمة اسرائيلية تناقش الالتماس المقدّم ضد مخطط استيعاب الأوكران

الأحد 20 مارس 2022 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة اسرائيلية تناقش الالتماس المقدّم ضد مخطط استيعاب الأوكران



القدس المحتلة/سما/

تناقش محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماس بخصوص سياسة استقبال اللاجئين من أوكرانيا في "إسرائيل".
 
وقدم مكتب مختص بقانون الهجرة وتنظيم الوضع في إسرائيل، مؤخرًا التماسًا عاجلاً ضد وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، ووزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، والحكومة وسلطة السكان والهجرة يطالب فيه إلغاء قرار الوزيرة شاكيد بتقييد دخول اللاجئين من أوكرانيا.
 
يدعي الالتماس أن دخول مقترح شاكيد حيز التنفيذ يعني "حصارًا محكمًا شاملًا وفوريًا على دخول المواطنين الأوكرانيين إلى إسرائيل، خلافًا لأوامر الدخول إلى إسرائيل (الإعفاء من الموافقة) وقرار الحكومة والتزام إسرائيل الدولي". 
 
وتم تقديم الالتماس بطلب من السفارة الأوكرانية في تل أبيب عن طريق مكتب المحاماة، لكن المكتب لا يمثل الدولة الأوكرانية ويتم تعريفه على أنه التماس خاص.
 

#اللاجئين الاوكران #روسيا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

خبير نووي يحذر واشنطن من "السيناريو الأخطر" في أوكرانيا

واشنطن بوست: 3 نقاط بين روسيا وأوكرانيا تقف أمام صفقة إنهاء الحرب

حياة بوتين التي لا تعرفها.. يستيقظ ظهرا كل يوم ويشتهي لحم الضأن وتفاصيل أخرى تُنشر لأول مرة

أثناء تأديته لمهمة وطنية.. صورة: وفاة شاب بحادث سير وسط قطاع غزة

هكذا تصرّف بوتين مع 1000 من موظفيه بينهم حرّاسه وطبّاخيه!

بولتون يتحدث عن "خطأ استراتيجي" ارتكبته واشنطن والناتو قبل العملية الروسية في أوكرانيا

ما طلبات أوكرانيا التي ترفض الدول الغربية تنفيذها ؟ ولماذا ؟

الأخبار الرئيسية

بيبي

وول ستريت جورنال: بايدن يتكبد خسائر فادحة بعد توتر العلاقات مع السعودية

زي

زيلينسكي مخاطباً الكنيست: لماذا لا تقدمون لنا السلاح ؟

يديعوت لبينيت: أليس "الأقرب" أن تتوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين ؟

شرطة

إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في القدس وانسحاب المنفذ (فيديو)

الدعليس

"الدعليس" يعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة

الاتصالات الفلسطينية