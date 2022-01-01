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شاهد: انفجار في سيارة قرب شفاعمرو

الأحد 20 مارس 2022 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: انفجار في سيارة قرب شفاعمرو



شفا عمرو/سما/

وقع انفجار في سيارة خصوصية خلال سفرها بالقرب من مدينة شفاعمرو، بعد ظهر اليوم الأحد.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا حول انفجار بسيارة خصوصية في أثناء سفرها على شارع 781 بين مدينة طمرة وقرية عبلين. واستُدعيت قوات من الشرطة، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادثة، وجمع الأدلة والبينات من المكان.


وأسفر الانفجار عن أضرار فادحة للسيارة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ويستدل من التحقيقات الأولية، وفقا للشرطة، أن مستقلي السيارة، يبلغان 54 و44 عاما، سافرا بسيارتهما، ونقلا مادة متفجرة تسببت بوقوع الانفجار.

واعتقلت الشرطة الشخصين، واقتادتهما للتحقيق في الشبهات المنسوبة إليهما.

#شفا عمرو #انفجار سيارة

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