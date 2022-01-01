شاهد: انفجار في سيارة قرب شفاعمرو

شفا عمرو/سما/

وقع انفجار في سيارة خصوصية خلال سفرها بالقرب من مدينة شفاعمرو، بعد ظهر اليوم الأحد.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا حول انفجار بسيارة خصوصية في أثناء سفرها على شارع 781 بين مدينة طمرة وقرية عبلين. واستُدعيت قوات من الشرطة، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادثة، وجمع الأدلة والبينات من المكان.