"الدعليس" يعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة

غزة/سما/

أعلن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس، اليوم الأحد، عن صرف رواتب موظفي القطاع العام يوم 31 مارس الجاري.

وصرح "الدعليس" بذلك خلال فعالية لإحياء يوم المحاسب الفلسطيني بمدينة غزة، مبيناً أن صرف الرواتب سيكون قبل شهر رمضان مراعاة لظروف الموظفين.

وأضاف الدعليس "أخذنا على عاتقنا بالشراكة مع ديوان الموظفين العام استيعاب أكبر قدر ممكن من المحاسبين والمحاسبات بالوظيفة الحكومية عبر المسابقات.

وقال " نقابة المحاسبين كان لها نصيب كبير في الوظائف الحكومية منذ عام 2021 وحتى اليوم، ونطمئنكم أن الأعداد ستزداد هذا العام.

وتابع " نسعى جاهدين لوضع مقترحات ومبادرات عدّة من شأنها الارتقاء بالمحاسب الفلسطيني، ومن أههما الإيعاز لجهات الاختصاص لدراسة علاوة المهنة للمحاسبين بما يتناسب مع الواقع المالي الحكومي.

وأشار الدعليس أن هناك توجه حكومي لتشغيل الخريجين بالشراكة مع القطاع الخاص، داعيا النقابة لتقديم رؤية شاملة خاصة بمنتسبيها حول هذا الملف.

وواصل "نسعى لتنظيم مهنة "تخليص جمركي" على المعابر بما يتوافق مع القانون الفلسطيني.

وأكد أن هناك رؤية حكومية لصرف مبالغ مالية لدعم النقابات خلال الفترة المقبلة.