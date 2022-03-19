لليوم الثاني.. روسيا تعلن عن استخدامها صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا

موسكو/سما/

أعلنت روسيا لليوم الثانية على التوالي عن استخدامها صواريخ فرط صوتية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

لليوم الثاني.. روسيا تعلن عن استخدامها صواريخ فرط صوتية في أوكرانياالدفاع الروسية: استهداف منشآت ومقر تدريب مرتزقة أجانب وتصفية أكثر من 100 مسلح في أوكرانيا

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أثناء موجز عقده صباح اليوم الأحد، شن ضربات بصواريخ فرط صوتية من طراز "كاليبر" و"كينجال" على أهداف في أوكرانيا.

وقال إن صواريخ "كاليبر" أطلقت من بحر قزوين، بينما تم إطلاق صواريخ "كينجال" من أجواء شبه جزيرة القرم، بغية تدمير مستودع كبير لتخزين الوقود ومواد التشحيم تابع للجيش الأوكراني في محيط بلدة قستنتينوفكا في مقاطعة نيكولايف بجنوب أوكرانيا.

وذكر كوناشينكوف أن هذا المستودع استخدم لتنظيم إمدادات الوقود الرئيسية إلى الآليات المدرعة الأوكرانية في مناطق القتال بجنوب البلاد.

كما أضاف المتحدث أن القوات الروسية بصواريخ "كاليبر" أطلقت من البحر الأسود دمرت ورشات خاصة بترميم المدرعات الأوكرانية التي تم إعطابها خلال الأعمال القتالية في مصنع ترميم الأسلحة الهندسية بمدينة نيجين.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان روسيا لأول مرة عن استخدامها صواريخ "كينجال" خلال الأعمال القتالية في أوكرانيا.

ويعد ذلك أول حالة لاستخدام "كينجال" في الظروف القتالية الحقيقية.