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هرتسوغ يلتقي ماكرون لبحث الأزمة الأوكرانية

الأحد 20 مارس 2022 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يلتقي ماكرون لبحث الأزمة الأوكرانية



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، قد التقى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون،أثناء زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية، باريس.


وذكرت القناة العبرية الـ 13، أن هرتسوغ وزوجته ميخال، قاما بزيارة إلى باريس، والتقى مع الرئيس ماكرون لبحث قضايا وملفات، على رأسها الأزمة في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يبحث هرتسوغ وماكرون العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

من جهتها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الرئيسين الإسرائيلي والفرنسي سيشاركان في حفل بمناسبة الذكرى العاشرة للهجوم على مدرسة "أور هاتوراه" في مدينة تولوز الفرنسية.
 

#يتسحاق هرتسوغ #ايمانويل ماكرون

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