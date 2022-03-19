  1. الرئيسية
  2. هو وهي

تخلّصي من الطاقة السلبية في منزلك

الأحد 20 مارس 2022 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تخلّصي من الطاقة السلبية في منزلك



وكالات / سما /

يمر الجميع بأيام آحاد مملّة تثير المشاعر التعيسة لدى الأشخاص من وقت إلى آخر. ولكن إن كنت تشعرين أن منزلك يعيش حالة كآبة دائمة، فهذا يعني أن الوقت قد حان لتتخلّصي من هذه الطاقة السلبية والتأثيرات المحبطة التي لا بد أن تؤثر بنحو دراماتيكي على مزاجك ولفترة طويلة. في ما يلي، سترين بعض الوسائل التي ستساعدك على التخلّص من هذه الطاقة السلبية. 

حاولي تهوئة كل غرف المنزل

إن أولى الخطوات نحو التخلّص من الطاقة السلبية في منزلك هي أن تفتحي جميع النوافذ وأن تسمحي للهواء بالدخول مهما كانت درجة البرودة في الخارج. الهواء المنعش هو كل شيء، وعندما يتدفّق، يجب أن تجعليه يطال المخدات والأغطية أيضاً. 

بعض العطور والبخور

لطالما استخدم البخور المعطّر في حلقات التأمّل وتمارينه. لذا، لمَ لا تستخدمينه في منزلك؟ يساعد عطر البخور دائماً على تخفيف السلبية وتحسين الطاقة الموجودة في المنزل، لأنه يولد جواً من السلام والهدوء. 

احرصي على التخلّص من الأشياء المكسورة لا أن تصلّحيها

قد تكون إحدى كراسي منزلك مكسورة وتشعرين أنها لا تستحق أن تبذلي مجهوداً في تصليحها حتى. يجب أن تعرفي أن الأشياء المكسورة تزيد من الطاقة السلبية في منزلك. 

رشّي عبق الليمون في أرجاء منزلك

إن ذكرتنا رائحة الليمون بشيء، فهي تذكرنا بأشعة الشمس. هذه الرائحة لا تخلّص من الطاقة السلبية فحسب، بل تعدّل المزاج أيضاً. يمكنك ببساطة أن ترشّي بعضاً من المياه المطعّمة بالليمون أو أن تنثري بعضاً من زيته. 

تخلّصي من الفوضى

نعم، هناك سبب لشعور الناس بالراحة بعد أن يتخلّصوا من كل الاشياء التي تسبب الفوضى من حولهم. إذ إن كثرة الأشياء حول الناس تحتبس الكثير من الطاقة والأفكار والمشاعر وتمنع تطوّر الشخص. هذا دون أن ننسى أن الفوضى تسبب التوتر أيضاً.

احمي منزلك بأحجار الكريستال

للأسف، لا يمكنك ببساطة أن تختاري لون الكريستال الذي يعجبك وتضعيه، لأن "التورالين" الأسود هو الحجر الذي يصلح في إذابة الطاقة السلبية. كما أن حجر الكوارتز الزهري يستبدل المشاعر السلبية بأخرى ايجابية. ينصحك خبراء هذا المجال أن تبقي هذه الأحجار بالقرب من الأجهزة الإلكترونية.

اطلي جدرانك بالأصفر

تلعب الألوان دوراً حيوياً في المنزل. يقول مهندسو الديكور الداخلي إن الأصفر يدفع إلى تلاشي الطاقة السلبية، هذا بالإضافة إلى أنه يكبر مساحة المنزل ويضفي لمسة دافئة على الغرفة.

أضيفي المزيد من المرايا

لإضافة الطاقة الإيجابية، ضعي المرايا في جميع أرجاء المنزل، ولكن تفادي اختيار مرايا بزواية حادة ومستدقة. هذه اللمسة لن تساعدك على التخلص من الطاقة السلبية فحسب، بل تساعد في تطهير العقل.

#الطاقة السلبية #منزل

الأكثر قراءة اليوم

خبير نووي يحذر واشنطن من "السيناريو الأخطر" في أوكرانيا

واشنطن بوست: 3 نقاط بين روسيا وأوكرانيا تقف أمام صفقة إنهاء الحرب

الخارجية الأمريكية ترد على بيان بينيت لابيد المشترك الذي ينتقد ادارة بايدن

شاهد: مستوى جديد من الدعم الأمريكي لأوكرانيا بـ"مسيّرات انتحارية نوعية"

أثناء تأديته لمهمة وطنية.. صورة: وفاة شاب بحادث سير وسط قطاع غزة

هكذا تصرّف بوتين مع 1000 من موظفيه بينهم حرّاسه وطبّاخيه!

حياة بوتين التي لا تعرفها.. يستيقظ ظهرا كل يوم ويشتهي لحم الضأن وتفاصيل أخرى تُنشر لأول مرة

الأخبار الرئيسية

2022-03-19_09-14-33_777841

حياة بوتين التي لا تعرفها.. يستيقظ ظهرا كل يوم ويشتهي لحم الضأن وتفاصيل أخرى تُنشر لأول مرة

الجهاد الإسلامي توجه رسالة شديدة اللهجة للسلطة الفلسطينية وهذا ما جاء فيها ..

وفاة واحدة و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

مصادر تكشف موعد صرف المنحة القطرية و أسباب تأخير الصرف ..

زيارات لأسرى فتح من غزة.. إذاعة عبرية: تسهيلات في رمضان للفلسطينيين منعًا للتصعيد

الاتصالات الفلسطينية