موقف محرج.. والدة عريس تغادر حفل زفاف ابنها

وكالات / سما /

تعرضت سيدة تبلغ من العمر 52 عاما لموقف محرج في حفل زفاف إبنها و ذلك بعد أن قامت بشراء فستان يشبه فستان العروس وهو ما تسبب في خطف الانظار من العروس و العريس و لفت النظر إليها .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن العروس البالغة من العمر 22 عاما، فوجئت في يوم زفافها بالفستان الذي اختارته حماتها لحضور حفل الزفاف به، و كان مماثل لفستان العروس .

وقالت الشابة العشرينية، إنها شعرت بالصدمة حينما شاهدت والدة العريس تدخل قاعة الزفاف، و هي ترتدي نفس الفستان الذي قررت العروس أن ترتديه فهو باللون الأبيض و طويل كفستان العروس و لفتت الأنظار إليها .

و بحسب ما ورد في الصحيفة، فإن الشابة أصيبت بالصدمة حينما رأت حماتها ترتدي نفس الفستان، فطلبت من زوجها أن يسأل والدته في هدوء أن تغادر قاعة الزفاف و ترتدي فستانا آخر بدلا من الذي اختارته لحضور تلك المناسبة.

وذكرت الصحيفة، أن العريس قام في هدوء وشرح الموضوع لوالدته و يبدو أنها تفهمت الأمر و كانت حكيمة إلى حد ماـ، فقامت بمغادرة المكان على الفور وعادت بعد دقائق بفستان آخر وإنتهى اليوم و مر بسلام و لم يحدث شيئا سوى ذلك الموقف المحرج.

جدير بالذكر أن العروس تعرضت لموجة كبيرة من النقد بسبب ما فعلته مع والدة زوجها من تصرف غير حكيم بعد نشر مشكلتها عبر موقع ريديت .