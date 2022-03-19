كاظم الساهر يعلن وفاة زوجته السابقة

وكالات / سما /

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، وفاة زوجته السابقة عروبة الساهر، والدة ابنيه وسام وعمر.

وقال الساهر في تدوينة عبر ”فيس بوك“: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر، في ذمة الله“.

وعروبة الساهر هي ابنة عمه، تزوجها في سن التاسعة عشر، لكنه انفصل عنها بعد بضع سنوات، وأنجب منها ولديه وسام وعمر.

ورغم زواجها من الفنان الساهر، ابتعدت الراحلة عروبة عن وسائل الإعلام بشكل تام، كما أن الساهر لم يتحدث إلا قليلاً عن تلك الفترة، وظروف زواجه وطلاقه.

وكشف كاظم الساهر لأول مرة عن طلاقه من أم أولاده بعد حوالي 6 سنوات من الانفصال، حيث كان ضيفا على الإعلامي زاهي وهبي في برنامج ”خليك بالبيت“ وسأله وهبي عن شائعة انفصاله، حيث أوضح الساهر أنه أخفى الخبر وكان لا يود الحديث عنه إطلاقا؛ احتراما لمشاعر أولاده وزوجته السابقة التي يقدرها كثيراً.

وأشاد الساهر، خلال هذا اللقاء، بزوجته السابقة ووصفها بالأم الرائعة لأولاده، مشيراً إلى أنه لو كان موجودا إلى جوارهما لأفسدهما لكونه ”أبا عاطفيا“.

وأضاف أنه لم يندم على قرار الزواج في سن مبكرة؛ لأنه رزق بطفلين يحبهما كثيرا، لكنه نصح الشباب بـ“التأني قبل الزواج المبكر؛ لأنه في هذا العمر يحتاج الإنسان لاستكمال دراسته والحصول على خبرات حياتية تمنحه مزيدا من النضج“.

ولم تظهر عروبة الساهر على الإعلام أبداً، غير أنه في العام 2019، وقبل زفاف عمر نجل الساهر، تحدّثت وسائل إعلاميّة عن إمكانية منع التصوير في حفل الزفاف تحاشياً لالتقاط صورة لعروبة الساهر.

وأشاد الساهر، خلال هذا اللقاء، بزوجته السابقة ووصفها بالأم الرائعة لأولاده، مشيراً إلى أنه لو كان موجودا إلى جوارهما لأفسدهما لكونه ”أبا عاطفيا“.

وأضاف أنه لم يندم على قرار الزواج في سن مبكرة؛ لأنه رزق بطفلين يحبهما كثيرا، لكنه نصح الشباب بـ“التأني قبل الزواج المبكر؛ لأنه في هذا العمر يحتاج الإنسان لاستكمال دراسته والحصول على خبرات حياتية تمنحه مزيدا من النضج“.

ولم تظهر عروبة الساهر على الإعلام أبداً، غير أنه في العام 2019، وقبل زفاف عمر نجل الساهر، تحدّثت وسائل إعلاميّة عن إمكانية منع التصوير في حفل الزفاف تحاشياً لالتقاط صورة لعروبة الساهر.