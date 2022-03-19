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بينت: قلقون من استجابة أمريكا لمطالب إيران في الاتفاق النووي

الأحد 20 مارس 2022 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت: قلقون من استجابة أمريكا لمطالب إيران في الاتفاق النووي



القدس المحتلة / سما /

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت عن قلق إسرائيل من الاتفاق النووي الإيراني واستجابة أمريكا لمطالب إيران.

 
وقال بينت في افتتاح جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، وفق "والا": "نحن قلقون للغاية من نية الولايات المتحدة الاستجابة للمطلب الإيراني الوقح بإخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية".
 
وأضاف: "الحرس الثوري هو أكبر منظمة إرهابية وأكثرها فتكًا في العالم، وتقف وراءها دولة إيران.
 
ومن المقرر أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني مما سيتيح له حرية العمل، وذلك بموجب ما تم التوصل إليه في الاتفاق في فيينا والذي لم يتم التوقيع عليه بعد اعتراض روسي.

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