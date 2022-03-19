آلام الرقبة والكتف علامات تحذيرية لمشاكل صحية

وكالات / سما /

يربط الكثير منا ألم الكتف بوضعية الجلوس أو وضعية النوم الخاطئة ويتجاهلها على افتراض أنه سيختفي قريباً، لكن ترك الألم دون علاج ضار مثل الألم نفسه، في هذا التقرير نتعرف على أسباب آلام الرقبة والكتف وهل يمكن أن تسبب الحالات الطبية الألم في هذه المناطق، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الأسباب الشائعة لآلام الرقبة والكتف

إن الالتواءات والإجهاد الناتج عن الرياضة والإجهاد والوضعية السيئة للجلوس هي الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام الرقبة والكتف أو الظهر عند الاستيقاظ.

تؤثر كل من المراتب والوسائد وأوضاع النوم على مقدار إجهاد عنق الشخص وكتفه وعموده الفقري عند النوم.

الإجهاد الناتج عن خلع الكتف وإصابة الحبل الشوكي وتلف العظام والغضاريف بسبب التهاب المفاصل يسبب أيضًا ألمًا شديدًا في الكتفين.

كما يحذر الأطباء من حمل حقائب الكتف الثقيلة.

متلازمة الكتف المتجمدة هي أيضًا السبب الرئيسي الذي يجعل الكثير من الناس يعانون من آلام شديدة في الكتفين ، وعلى الرغم من تجربة العلاجات المنزلية لا يحصلون على أي راحة.

الكتف المتجمد أو ما يطلق عليه طبيا باسم التهاب المحفظة اللاصق، هو حالة تتميز بالتصلب مع انخفاض الحركات والألم في مفصل الكتف.

"في متلازمة الكتف المتجمدة تصبح الكبسولة، وهي الطبقة التي تغطي المفصل الذي يربط العظام معًا، سميكة وصلبة وملتهبة مسببة التصاقات وتليفًا مما يقلل من مساحة حركة الرأس العضدي في المفصل ويقلل من نطاق الحركات.

إن هذه الحالة المؤلمة تظهر ببطء وتتقدم إلى ثلاث مراحل ويمكن أن تستمر كل مرحلة لعدة أشهر في المرحلة الأولى ، تكون حركات الكتف مؤلمة مع ملاحظة قيود الحركة في الوقت المناسب ؛ من الشائع حدوث ألم في الأجزاء العلوية من الذراع وخلف الكتف.

في المرحلة الثانية يتحسن الألم ولكن الحركات تصبح أكثر تقييدًا وأكثر صلابة ويصبح استخدامها أكثر صعوبة.

يتفاقم الألم أيضًا في الليل وبالتالي يزعج النوم بشكل كبير مما قد يؤدي إلى سلسلة من الآثار المتتالية التي تؤثر سلبًا على العديد من عناصر نمط الحياة اليومية للشخص، بما في ذلك علاقاته في المنزل والعمل.

في المرحلة الثالثة ، والتي تسمى أيضًا مرحلة الذوبان ، في الأشخاص الذين يعانون من أمراض انسداد أخرى مثل النتوءات العظمية أو اعتلال الأوتار ، تتطور الحالة إلى اصطدام الكتف وقد لا يُرى الشفاء التام أبدًا .

ما هو المرض الأساسي الذي يمكن أن يسبب الألم في الرقبة والكتف؟

يمكن أن تكون هشاشة العظام والانزلاق الغضروفي واضطراب الكفة المدورة التي تحيط بمفصل الكتف وتساعد على ثباته سببًا لألم الكتف لأنها يمكن أن تلحق الضرر بأنسجة الكتف.

في معظم الحالات ، يمكن أن يكون ألم الرقبة والكتف من أعراض مشكلة أكثر خطورة ، ولكن يجب فحصها إذا استمر الألم لعدة أيام أو إذا كان الألم مصحوبًا بتنميل أو فقدان القوة في ذراعيك أو يديك أو استمر لعدة أسابيع دون أي راحة أو إذا كان لديك ألم في كتفك أو أسفل ذراعك أو إذا كان ألم الكتف مصحوبًا باحمرار أو تورم ، يجب زيارة الطبيب.