“Samsung” تكشف عن هاتفها الجديد والمُميز Galaxy A73 5G

وكالات / سما /

واصلت عملاقة الشركات الالكترونية سامسونج تألقها في مجال سوق الهواتف الذكية، وكشفت عن هاتف جديد ومُميز الذي جاء بإسم Galaxy A73 5G.

وجاء التميُز في هذا الهاتف ببطاريته القوية والتي ستأتي بسعة 5000 مللي أمبير، بالإضافة إلى كاميراته المُميزة أيضًا.

وزودت سامسونج هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة، ونظام تشغيل Android 12، وواجهة مستخدم One UI 4.1، ودعمت الهاتف بذاكرة داخلية 128 و 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية الوصول RAM بسعة 6 و 8 جيجابايت.

كما جاءت الكاميرا الأمامية الخاصة بالهاتف بدقة 32 ميجابيكسل، وستكون خلفية الهاتف مزودة بأربعة كاميرات بدقة 104 الأساسية، 12، 5، 5 ميجابيكسل.

في سياق آخر سجلت Samsung مؤخرًا براءة اختراع جديدة وغريبة عبر تصميمها الذي جاء على شكل حرف L بشكل عرضي الهاتف.

تفاصيل مميزات الكاميرا الخلفية لهاتف Galaxy A73 5G

مميزات الكاميرا

• تقريب رقمي

• العنونة الجغرافية

• التركيز باللمس

• كشف الوجوه والابتسامات

• بانوراما

• تقنية HDR

• إعدادات ISO

• التشغيل السريع

• التركيز التلقائي عبر PDAF

• التقاط الصور بزاوية واسعة

• تقنية التثبيت البصري/ OIS

• وضع عزل الخلفية

• وضع التصوير الليلي

• وضع التصوير الليلي

• وضع التصوير الإحترافي

• التعرف على المشاهد عبر تقنية الذكاء الإصطناعي

• المؤقت الذاتي

مميزات تصوير الفيديو

• دقة 2160P 4K

• دقة 1080P FHD

• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)

• تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)

دقة الكاميرا

• 108 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)

• 12 ميجابكسل: زاوية واسعة

• 5 ميجابكسل: تصوير الماكرو

• 5 ميجابكسل: عزل الخلفية

حجم فتحة العدسة

• 108 ميجابكسل (F/1.8)

• 12 ميجابكسل (F/2.2)

• 5 ميجابكسل (F/2.4)

• 5 ميجابكسل (F/2.4)

وأشارت شركة سامسونج إلى أن هاتفها الجديد سيضم عدة منافذ، ومن بينها منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 لسماعات الرأس.

الجدير بالذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف بعد عن ألوان هذا الهاتف الجديد أو سعره المُتوقع أو تاريخ طرحه الأسواق.