شاهد.. الوحدات الأردني يهزم شباب الخليل بثلاثية في افتتاح بطولة القدس والكرامة

رام الله / سما /

افتتح الوحدات الأردني بطولة القدس والمرامة بفوز كبير على شباب الخليل الفسطيني، (3×0)، مساء أمس السبت على ملعب دورا، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وأحرز ثلاثية الوحدات، مهند أبو طه في الدقيقة (35)، والأرجنتيني كاسترو في الدقيقة (67)، وفراس شلباية في الدقيقة (90+3).

ورفع الوحدات رصيده إلى 3 نقاط فيما ظل شباب الخليل بلا نقاط، بانتظار مباراة الجولة الثانية التي ستجمع شباب الخليل مع شباب رفح الاثنين المقبل.

وحفلت المباراة بمشاهد الإثارة والأندية، وكاد شباب الخليل أن يباغت الوحدات مبكرا لولا براعة حارسه أحمد عبد الستار حيث تألق في أبعاد كرتي محمد درويش وتامر صيام.

ونجح الوحدات في افتتاح التسجيل من تسديدة قوية للاعب مهند أبو طه من خارج الصندوق، لم يستطع الحارس الدولي رامي حمادة في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدات.

وفي الشوط الثاني حاول الشباب العودة وأشرك تامر صيام لكن الوحدات نجح في إضافة الثاني عبر الأرجنتيني كاسترو من متابعة داخل الصندوق.

وحاول شباب الخليل التسجيل وتقليص النتيجة لكن الوحدات عاد وأضاف الهدف الثالث عبر فراس شلباية في الدقيقة (90+3).







