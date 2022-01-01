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فيديو.. "البحرية" و"النشامى" يحتكمان للتعادل في دوري الممتازة

الأحد 20 مارس 2022 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "البحرية" و"النشامى" يحتكمان للتعادل في دوري الممتازة



غزة / سما /

واصل خدمات الشاطئ نتائجه السيئة في الدوري الممتاز بتعادل سلبي مع شباب خانيونس في افتتاح الجولة الرابعة عشرة من البطولة.


ولم يظهر الشاطئ بالشكل المطلوب لكسب نقاط المباراة والخروج من المركز الأخير على جدول الترتيب، فيما اكتفى شباب خانيونس ببعض المحاولات لتعويض الخسارتين السابقتين.


وبهذا التعادل رفع الشاطئ رصيده إلى 8 نقاط وبقي في المركز الأخير، فيما رفع شباب خانيونس رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع.

صدارة الأولى


وفي دوري الدرجة الأولى عزز شباب الزوايدة صدارته لجدول الترتيب بفوز جديد على الجلاء برباعية نظيفة.


سجل رباعية الزوايدة، محمود الحبيبي (2)، يوسف العش (53)، إبراهيم جربوع (61)، محمد أبو موسى (76)، ليرفع الزوايدة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد الجلاء عند 13 نقطة في المركز العاشر.

#دوري الممتازة #خدمات الشاطئ #شباب خانيونس

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