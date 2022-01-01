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(15) ناديًا يؤكدون مشاركتهم في البطولة الرمضانية بغزة

الأحد 20 مارس 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
(15) ناديًا يؤكدون مشاركتهم في البطولة الرمضانية بغزة



غزة / سما /

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مشاركة 15 ناديا في بطولة الشهيد أحمد ياسين التنشيطية الرمضانية التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وأكدت 9 أندية من الدرجة الممتازة المشاركة في البطولة وهي ( شباب رفح، خدمات رفح، خدمات الشاطئ، اتحاد خانيونس، شباب خانيونس، غزة الرياضي، شباب جباليا، الصداقة، الأهلي).

ومن الدرجة الأولى أكدت 6 أندية المشاركة وهي ( بيت حانون الأهلي، خدمات النصيرات، الجلاء، خدمات جباليا، المجمع الإسلامي، نماء).

ومن المقرر أن تجرى لجنة المسابقات قرعة البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

#اتحاد الكرة #البطولة الرمضانية

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